Caso Acerbi, retroscena Juan Jesus: richiesta inaspettata alla SSC Napoli

Juan Jesus ha parlato col procuratore Giuseppe Chinè di quanto accaduto in Inter-Napoli, ma il contenuto della conversazione è top secret al di là della consapevolezza - ovviamente - della conferma della sua tesi sull'offesa razzista di Acerbi.

Retroscena caso Acerbi, la mossa di Juan Jesus

Come svela il Corriere della Sera oggi in edicola, il brasiliano ha chiesto alla società partenopea di non essere assistito limitandosi a un confronto solo con il suo agente Roberto Calenda.

Da parte del sudamericano c'è stata la volontà di non dare ulteriore clamore ad una vicenda dolorosa, cosa che avrebbe fatto a prescindere se l'avversario non avesse negato tutto facendolo passare per bugiardo e visionario.