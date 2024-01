Napoli - Non è stato apprezzato da Casini e De Siervo, il presidente e l'ad della Lega Serie A lo sfogo di De Laurentiis. Ancora una volta al centro delle accuse di DeLa, dopo una settimana in cui ci sono stati momenti di tensione perché il Napoli non era soddisfatto di alcune scelte organizzative, sono finiti loro. A riportarlo è Il Mattino.