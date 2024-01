Carratelli sul CorSport: "De Laurentiis vuole fare da solo: non ingaggerà mai un uomo che sa di calcio"

Calcio Napoli - Mimmo Carratelli sulle pagine del Corriere dello Sport spiega perché De Laurentiis non prenderà mai un uomo di calcio al suo fianco:

"Chi contatta De Laurentiis per le necessità della squadra? Pare che parli con Benitez, Ancelotti, Sarri. Ma perché, perso Giuntoli, non avere a fianco in pianta stabile un esperto e navigato uomo di calcio? È questo l’acquisto necessario e propositivo prima ancora di ingaggiare giocatori di nome e talenti in erba oggi che l’intuito e la fortuna di De Laurentiis sembrano appannati.

Ma il presidente vuole fare da solo e non ingaggerà mai l’uomo di calcio che potrebbe aiutarlo. Mentre il momento nero del Napoli richiederebbe una presenza presidenziale forte e coinvolgente, sanando le scontentezze della squadra, De Laurentiis è in Spagna. Bene le scuse per gli errori commessi. Ma è ancora un errore questa lontananza".