Carnevale: "Il Napoli rimane favorito per lo scudetto, ma occhio: gli imprevisti nello sport ci sono sempre..."

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli, parla alla Gazzetta dello Sport.

“Non può essere chiuso per nessuno così presto. E lo dico nella convinzione che il Napoli per quanto dimostrato e per la forza di Spalletti e dei suoi ragazzi abbia tutto in regola per vincerlo e rimanga favorito. Ma gli imprevisti nello sport ci sono sempre, specie in questa stagione strana con un campionato che durerà alla fine quasi dieci mesi. Le milanesi sono le più attrezzate. Il Milan ha già dimostrato una notevole forza di squadra ma l’Inter ha potenzialità decisamente superiori e se verranno fuori può tornare fortemente in corsa. Certo, se non batte il Napoli alla ripresa credo che poi la distanza si faccia troppo pesante”