Carnevale: "Il Napoli ha dalla sua un Insigne e un Osimhen in più: lo vedo favorito. Ai miei tempi era molto sentita questa gara"

Napoli - Andrea Carnevale ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

Da doppio ex che cosa si aspetta da questa partita?

"Ai miei tempi era definita il derby del sud, era molto sentita. Negli anni qualcosa è cambiato nei rapporti tra i due club, ma resta una sfida di grande livello. La Roma rischia di più. Quella vista a Parma è stata deludente, mentre mi è piaciuta in Europa League. Il Napoli ha ritrovato la continuità nel rendimento e nei risultati e ha un Insigne e un Osimhen in più. Occhio a Dzeko, però, che fa sempre la differenza".

Quante possibilità hanno di arrivare in Champions?

"Tantissime. Roma e Napoli hanno le potenzialità per entrare nei primi 4 posti. Certo, per Gattuso e Fonseca potrebbe essere la stagione dei rimpianti. Pensate, io il Napoli l’avevo messo tra le favorite per lo scudetto..."