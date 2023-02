Careca: "Spalletti ha fatto una cosa alla Bianchi domenica contro la Roma. Spero un giorno possa allenare l'Italia"

Calcio Napoli - Antonio Careca ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Spalletti le ha ricordato Bianchi, ha detto.

«Ottavio è stato un grande, ma sul serio. Bisogna allenare qua per capire la passione e anche la pressione. Pensi: a Stoccarda, sul 3-1, mi tolse. Ma come, mi leva? Vincevamo, doveva dare equilibrio. Poi finì 3-3, andava bene lo stesso. Mi passò, ci facemmo gran risate. In Spalletti rivedo lui, che domenica ha sostituito Osi e Kvara. Ho detto: ma che ca... fa? Ha avuto ragione lui. Io spero che un giorno possa allenare la Nazionale. Due Mondiali senza l’Italia non sono Mondiali»