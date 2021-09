Careca: "Osimhen annienta gli avversari! Sa fare tutto, ma non chiamatelo 'fuoriclasse'..."

Notizie Napoli calcio. Oggi sulle pagine del Corriere della Sera si parla di Victor Osimhen e delle sue ultime prestazioni. Per commentare le vicende in casa Napoli è stato intervistato Antonio Careca, il leggendario ex attaccante della SSC Napoli ai tempi di Maradona: "Osimhen sa fare tutto! Fa il movimento, lascia lo spazio ai compagni e parte anche largo verso la porta avversaria. Non sta mai fermo e quando sfreccia in velocità ruba il tempo e annienta la forza di chi lo insegue".

Careca su Osimhen

"Ma attenzione a definirlo con troppo anticipo un fuoriclasse" - precisa Careca al Corriere della Sera - "Lasciamolo lavorare e vedremo cosa riuscirà a fare. È troppo presto per dire che sia lui il motore della squadra, ha bisogno di migliorare tecnicamente e da questo punto di vista il campionato italiano non può che fargli bene. Sicuramente sta facendo la differenza e senza stare troppo a guardare l’aspetto tattico, lui segna e fa vincere la squadra. Diamogli per ora questo merito".

Osimhen Victor Napoli

Careca, insomma, tesse le lodi di Osimhen ma è cauto nelle valutazioni. E frena chi esagera con gli entusiasmi: "Di re ce ne è stato uno solo, il suo nome è Diego".