Caprile pronto a giocarsi le sue chance, il Napoli punta molto per il futuro su di lui

Calciomercato Napoli - Elia Caprile torna a Napoli e avrà la sua prima occasione da quando è stato acquistato anni fa. Prima l'esperienza in prestito al Bari e poi quella in Serie A con l'Empoli, adesso è pronto per il grande salto. Come scrive Il Mattino, arriverà a giocarsi le sue chance il giovane Elia Caprile, su cui il club punta molto come portiere del futuro.