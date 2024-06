Caprile in prestito? Deciderà Conte, ma è già stato trovato il sostituto

Calciomercato Napoli - Napoli che deciderà con Antonio Conte il futuro di Elia Caprile. Prima dell'arrivo del nuovo allenatore sembrava destinato ad un nuovo prestito in Serie A, forse al Cagliari o al Verona. Ma non è escluso che l'arrivo dell'ex ct possa cambiare i piani: d'altronde, senza Europa dopo 15 anni, il tecnico azzurro si affiderà ai suoi fedelissimi e difficilmente sarà costretto al turnover. In ogni caso, come riporta Il Mattino, nella lista c'è anche Montipò, proprio del Verona, ex Benevento. Nel caso in cui il 22enne Caprile dovesse essere girato ancora in prestito.