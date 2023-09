Capello: "Scudetto? Lotta Inter-Juve! Il Napoli mi è sembrato in crescita, ma gli azzurri devono ritrovare due cose"

Ultime notizie Napoli - Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Real Madrid, Roma, Juventus e ora commentatore per Sky Sport, parla dello scudetto in Italia e del Napoli alla Gazzetta dello Sport.

Intervista Capello

«Non avere le Coppe europee è un vantaggio per lo scudetto. Lo è stato per il mio Milan nel 1991-92, quando eravamo squalificati in Europa, e lo sarà anche per questa Juve. Per lo scudetto sarà Inter-Juve? Mi sembrano le due squadre più competitive. L’Inter è convinta della propria forza e ha una rosa più attrezzata, la Juve possiede dei valori importanti e non ha le Coppe».

Le altre rivali?