Capello: "Inter super favorita per la Supercoppa. Napoli? Credo sia ancora in fase di travaglio"

Napoli Calcio - Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sulla Supercoppa:

L’altra semifinale è Napoli-Fiorentina. È bastato il successo sulla Salernitana a Mazzarri per uscire dalla crisi?

«Credo che il Napoli sia ancora nella fase di travaglio. Mazzarri è arrivato da poco e all’inizio era ovvio ci fossero delle difficoltà dovute al cambiamento rispetto a Garcia. Però negli ultimi 20’ con la Salernitana ho rivisto il vero Kvaratskhelia, capace di dribblare in serie gli avversari. E non dimentichiamo che non c’è Osimhen. Avete visto l’Inter senza Lautaro come ha faticato, no?»

Inter favorita, dunque, ma chi sarà l’uomo copertina?

«Facile dire chi fa gol e sinora la Serie A ci ha detto che Lautaro è l’indiziato numero uno. Ma permettetemi una parola per Calhanoglu: dopo due partite sottotono erano iniziate le critiche. Ma ragazzi, è uno dei migliori in Europa da regista. E a Monza non mi è sembrato così in calo eh (ride ndr)».