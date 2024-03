Capello: "Il Barcellona non ha una difesa insuperabile. Punto su questo calciatore del Napoli per domani sera"

Napoli - Fabio Capello ha rilasciato una intervista al quotidiano Il Mattino sulla gara di domani sera tra Barcellona e Napoli per il tirono degli ottavi di finale della Champions League. Di seguito le parole più importanti dell'ex tecnico di Juve., Milan, Roma e Real madrid evidenziate dalla nostra redazione.

Ecco cosa ha detto Fabio Capello sulla sfida tra Barcellona e Napoli a Il Mattino:

"Il Barcellona ha un punto debole: la difesa. Vanno attaccati proprio per questo. Creano sempre tante occasioni, ma lasciano spazio e il Napoli deve approfittarne. Finalmente ho rivisto Kvara giocare ai suoi livelli. E lui può essere il pericolo numero uno per il Barcellona. A questa velocità e intensità può far male, mi sembra voglia essere quel leader dell'anno scorso.

Calzona sta riportando la squadra a giocare come già sapeva. e' stato molto intelligente. Conosceva pregi e difetti della squadra e sta riportando tutto alla normalità con grande intelligenza.

Come si sostituisce Osimhen il prossimo anno? Domanda da un milione di dollari. non ce ne sono di giocatori in giro per sostituire Osimhen. Bisognerebbe avere la sfera di cristallo per trovarlo".