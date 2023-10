Capello: "Altro che Kvara, il calciatore decisivo per il Napoli è un altro"

Calcio Napoli - Fabio Capello ha rilasciato una intervista a Repubblica sulla gara tra Napoli e Milan di questa sera:

Ma secondo Fabio Capello il Napoli, nonostante la partenza lenta, è ancora il favorito per il tricolore?

«Ha tutte le potenzialità per ripetersi. Ma favorito non direi, quest’anno ci sono squadre attrezzate bene, partite meglio e non c’è più quel distacco abissale tra gli azzurri e gli altri che esisteva nello scorso torneo».

È Kvara l’uomo della rimonta?

«Bravo, bravissimo ma non è lui il giocatore decisivo del Napoli a mio parere».

E chi è?

«Osimhen. Dirompente è la parola giusta per lui. Peccato sia assente in questo big match».