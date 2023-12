Caos Supercoppa Italiana, strutture inadeguate e disorganizzazione. CorSport: la reazione del Napoli

Napoli Calcio - Supercoppa Italiana nel caos si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Le quattro squadre impegnate (Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio) non sono per niente contente dell'organizzazione dell'evento tanto da farsi sentire in Lega. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega come le quattro società siano scontente per la disorganizzazione saudita e le strutture sportive palesemente inadeguate.

Supercoppa Italiana in Arabia Saudita

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: