Caos Napoli, Gazzetta: in caso di sconfitta con la Lazio si andrà in ritiro fino a sabato

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul momento deludente del Napoli: "La notte di coppa Italia mette i brividi. E non solo per il clima freddo che avvolgerà il San Paolo. La tensione è tanta, come la confusione che si è generata nelle ultime ore con l’ennesimo colpo di teatro, ovvero, il ritiro prima chiesto e poi annullato dagli stessi giocatori. Nulla potranno, però, se stasera perderanno: andranno in ritiro fino alla gara con la Juventus. Una vicenda che rende ancora più paradossale tutto quanto sta avvenendo, la farsa sta caratterizzando la quotidianità del Napoli"