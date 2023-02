Cantona organizza tour calcistici a Napoli: costi e dettagli per 4 giorni indimenticabili

Tutti pazzi per il Napoli di Luciano Spalletti, anche Eric Cantona, che pure con Napoli si era sfiorato grazie a quell'incontro con Maradona nel 1995 per l'idea di un sindacato del quale Diego era il presidente ed Eric il suo vice.

Cantona Maradona

Cantona in tour a Napoli

Looking FC by Eric Cantona, questo il nome scelto e, come si legge sul sito online, la missione è celebrare l'anima del calcio. Non solo la battaglia in campo, ma anche la passione. Cantona organizza dei tour di 4 giorni in ogni singola città e ora ha aggiunto in calendario anche una tappa napoletana. Il prezzo si aggira sui 1500 euro a persona e comprende un pacchetto ricchissimo con la visita di tanti luoghi caratteristici della città partenopea, compreso lo stadio Maradona per una partita come riporta Il Mattino.

