Cannavaro: "Via dal Napoli per salvare il club: emblematico fu lo scontro sugli stipendi tra Mauro, Policano e Ferlaino"

Fabio Cannavaro ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport:

Solo tre anni al Napoli, la squadra della sua città.

"Da ragazzino guardavo il numero di presenze di Bruscolotti, Juliano… A quei tempi era molto forte la figura della “bandiera”, a me resta il rammarico di aver fatto solo 58 partite con questa maglia. Era un Napoli in grosse difficoltà economiche, la mia cessione al Parma divenne obbligata. Non dimenticherò mai una riunione prima di una partita di Coppa Uefa a Parigi: da una parte Ferlaino, dall’altra una rappresentanza della squadra, con Policano e Mauro. C’ero anche io, e quello che sentii dire dai compagni al presidente, che era in arretrato con gli stipendi, fu veramente forte".

La prima immagine del Paradiso che le torna in mente.

"Raffaele Ametrano e io che guardiamo Diego palleggiare, poi gli chiediamo i suoi scarpini e lui ce li consegna. Avevo 14-15 anni. Ma la prima volta che vedo Diego è in palestra. Entra e inizia a fare canestro tirando coi piedi. Si avvicina a noi ragazzi, che lo fissavamo muti. Io, il più scugnizzo di tutti, inizio a palleggiare con lui".