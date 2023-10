Cannavaro-Manfredi: sopralluogo nella ex casa di Diego Maradona

L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta di un incontro al vecchio centro Paradiso a Soccavo tra Fabio Cannavaro e il sindaco Manfredi:

"Il sindaco Manfredi e Fabio Cannavaro insieme. Dove? Al Centro Paradiso, da fine luglio acquistato dall’ex difensore della Loggetta. Una visita programmata per valutare lo stato della struttura e parlare dei progetti futuri. I lavori sono già cominciati da una decina di giorni: primo step, la pulizia della struttura di Soccavo, abbandonata dal 2004. I ritmi sono serrati: gli operai sono in azione anche di sabato proprio per completare la prima fase della ristrutturazione. Cannavaro dovrà poi decidere come realizzare il nuovo centro Paradiso. L’idea è sempre la stessa: costruire un luogo da destinare ai giovani del quartiere. Calcio, dunque, ma pure l’idea di realizzare un campo di padel. Idee da verificare in attesa di trovare la migliore soluzione per un pezzo di storia sportiva della nostra città".