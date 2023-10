Cannavaro: "Il Napoli deve migliorare la fase difensiva: i calciatori sono abituati a stare alti non abbassando il baricentro"

Calcio Napoli - Fabio Cannavaro ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

Si aspetta di vedere Simeone titolare a Berlino?

«Lo ha detto Garcia stesso che vuole alternarli, anche per non dare punti di riferimento agli avversari. L’argentino poi ha una fame contagiosa anche per i compagni. Faranno bene entrambi».

Cosa c’è da migliorare?

«La fase difensiva. Questa squadra è abituata a recuperare alta la palla e ancora ha numeri importanti nella riconquista. Però non lo fa con costanza e ferocia e calando il pressing e abbassando il baricentro va in difficoltà. Insomma questi giocatori, per gli insegnamenti che hanno avuto, non sanno stare... a casa loro».

Il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto?

«Secondo me sì. L’organico resta molto forte».