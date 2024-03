Cancelo rivela: "Il Napoli mi è sempre piaciuto tanto per Maradona e perché è una squadra di barrio"

Napoli - Joao Cancelo alla Gazzetta dello Sport rivela rivela la sua ammirazione per la squadra del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato il terzino del Barcellona:

E ora? Come lo vede il Napoli? «Premessa: a me il Napoli è sempre piaciuto tanto, per Maradona, e perché è una squadra di ‘barrio’, popolare e con radici profonde nella città. Quando sono arrivato in Italia c’era Sarri e giocavano un gran calcio, un aspetto che hanno sempre curato. All’andata li abbiamo lasciati vivi, abbiamo fatto un gran primo tempo e dovevamo segnare di più. Siamo stati superiori, loro hanno combinato poco, ma ora partiamo alla pari».