Campania, giù i contagi Covid ma aumentano i morti: c'è un fattore che sta pesando

L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito a cosa asta accadendo in Campania con il Coronavirus:

"Calano i contagi in Campania, ma non tanto da svuotare gli ospedali e soprattutto aumentano i decessi tanto che, nelle ultime due settimane i numeri di chi non ce l'ha fatta a superare l'infezione si sono quasi allineati a quelli registrati, in media, nelle altre regioni italiane, assottigliando dunque, per la prima volta dall'inizio della pandemia, il vantaggio netto finora goduto rispetto a questo fondamentale parametro di esito di Covid-19. «La Campania resta comunque la regione con il più basso tasso di ospedalizzazioni per infezioni da Sars-Cov-2 in Italia - avverte Nicola Fusco, ordinario di Matematica dell'Università Federico II - e il vantaggio sulla letalità era talmente netto che incide poco sulla percentuale complessiva calcolata nell'arco di un anno (1,58% contro una media nazionale del 3,6%, ossia meno della metà). Ma nelle ultime due settimane qualcosa è cambiato e si assiste a un allineamento con la media del resto d'Italia e si registrano 1,77 decessi per cento contagiati contro una media nazionale di 1,91». Potrebbe essere questo un effetto della massiccia circolazione della variante inglese del virus in Campania (circa il 90%) che sembrerebbe essere non solo più contagiosa, ma anche un po' più aggressiva".