Campagna abbonamenti SSC Napoli, Repubblica: è tutto pronto, ecco quando verrà ufficialmente lanciata

Ultimissime calcio Napoli, secondo l'edizione odierna di Repubblica a breve la SSC Napoli darà via alla campagna abbonamenti in vista della prossima stagione:

Campagna abbonamenti Napoli 2019-2020

"Martedì o mercoledi prossimi sarà lanciata la campagna abbonamenti e attraverso i canali social è già stata presentata ieri mattina la prima maglia per la nuova stagione agonistica: con le bande bianche sulle spalle. Ma a una settimana esatta dalla partenza per il ritiro di Dimaro, dove Carlo Ancelotti ha convocato i suoi giocatori entro le ore 13 di sabato 6 luglio, tengono banco naturalmente soprattutto le grandi manovre del mercato. Finora il club azzurro ha definito soltanto l’acquisto dall’Empoli del terzino destro Giovanni Di Lorenzo, destinato a entrare in concorrenza con il francese Malcuit per un posto tra i titolari"