Venerdì 21 luglio dovrebbe esserci il tanto atteso lancio della campagna abbonamenti, alla vigilia della presentazione della squadra prevista per la serata di sabato 22, un momento che potrebbe diventare storico per entusiasmo e presenze a Dimaro. A riportarlo è l'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno.



