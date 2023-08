Campagna abbonamenti Napoli conclusa, spunta il dato definitivo sulle sottoscrizioni

L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta le ultime novità inerenti alla campagna abbonamenti della SSC Napoli:

"Ieri si è conclusa la campagna abbonamenti (superata quota 25 mila) e nel posticipo di domenica sera al Maradona contro il Sassuolo ci sarà il pienone. Tra i titolari dovrebbe tornare pure Kvaratskhelia, in gruppo già da oggi a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti. Il georgiano sarà un fattore in più per rafforzare la proprietà commutativa, in attesa che i campioni d’Italia riescano a ottimizzare il loro nuovo assetto tattico in campo. Servirà un’altra vittoria per allungare a 35 la striscia di giornate in testa alla classifica".