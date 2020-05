Camera dei Deputati, Fico: "Sono un tifoso del Napoli, vorrei che il campionato riprendesse e che segnasse Mertens al Barcellona"

Serie A - «Sono un tifoso del Napoli, è ovvio che vorrei che il campionato riprendesse, ma il principio di salvaguardia della salute deve valere per tutti, anche per i calciatori e per chi lavora nel calcio. Se il calcio dovesse riprendere sogno l'impresa del mio Napoli con il Barcellona, possiamo farcela. Magari con un gol di Mertens, il mio preferito». Si è così dichiarato a Il Mattino Roberto Fico, che resta equidistante quando dirige i lavori a Montecitorio, ma la fede calcistica e l'amore per i colori azzurri vincono ogni terzietà. Chiede prudenza la terza carica dello Stato e, potere del calcio, stavolta la passione per la dea Eupalla è in grado di creare intese che neppure i più impensabili «inciuci» dei Palazzi della politica riescono a realizzare.