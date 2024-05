Cambio all'85esimo e fischi: Di Lorenzo è convinto ci sia lo zampino di ADL

Calciomercato Napoli - Giovanni Di Lorenzo, capitano della SSC Napoli, è stato sostituito al minuto 85 dell'ultima partita di campionato e sono arrivati tantissimi fischi per lui che è convinto ci sia lo zampino del presidente De Laurentiis.

Infatti, come svela Il Mattino, il cambio di Di Lorenzo nel finale di partita Napoli-Lecce non è riuscito a spiegarselo il giocatore, che è convinto ci sia lo zampino del club dietro. Serve un chiarimento. Veloce. Certe convivenze non sono più possibili all'interno del Napoli ed è meglio procedere a un congedo immediato.Intanto, la Juventus di Giuntoli è in agguato per Di Lorenzo.