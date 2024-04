Calzona, tutti a rapporto per Napoli-Roma: vuole più applicazione e una presa di coscienza!

Ultime notizie Napoli. Annullata l'ipotesi di un ritiro punitivo dopo Empoli-Napoli, oggi la squadra torna ad allenarsi a Castel Volturno per preparare la prossima partita di campionato, quella contro la Roma in programma per domenica.

Secondo quanto riportato oggi da Repubblica, oggi l'allenatore Francesco Calzona metterà la squadra a rapporto: