Calzona, tre mosse per stendere la Juve: il Napoli si rilancia per l'Europa

Il Napoli vince al Maradona contro la Juventus e porta a casa tre punti pesanti per la rincorsa europea.

Il Napoli batte la Juventus

Come riporta Il Mattino, la partita è subito vibrante con azioni ed occasioni da un parte e dall'altra. Il Napoli conferma il consueto spartito tattico e rispetta le consegne di Calzona: difesa alta, aggressione del tridente sui portatori di palla avversari con Lobotka che fa da prezioso elastico nella terra di mezzo e spesso va a tappare le falle finanche in difesa. Inevitabile che in mediana ci sia tanto traffico ed altrettanta intensità. Gli azzurri tengono in mano il pallino del gioco con un possesso palla quasi bulgaro (71% a fine partita).