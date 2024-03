Il Mattino - Calzona può restare nel Napoli non da allenatore: De Laurentiis lo vorrebbe nel futuro staff tecnico

Quale sarà il futuro di Francesco Calzona a Napoli? Il suo contratto scade tra pochi mesi poi tornerà a fare il CT della Slovacchia che prenderà parte al prossimo Europeo. L'edizione odierna de Il Mattino ha pubblicato un importante aggiornamento sull'attuale allenatore degli azzurri rivelando che potrebbe restare a Napoli, ma in un ruolo diverso.

Calzona resta al Napoli?

Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine de Il Mattino, De Laurentiis ha già avviato la rivoluzione tecnica per la prossima stagione. Il presidente non guarderà in faccia a nessuno perché il Napoli va praticamente resettato. In questo cambiamento generale, ADL sta pensando di offrire a Calzona un ruolo nello staff tecnico che affiancherà il nuovo allenatore per la prossima stagione. La proposta è sul tavolo. Bisognerà capire se Calzona avrà voglia oppure intende proseguire la strada di primo allenatore.