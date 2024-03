Calzona parla tanto con due leader: vuole tenere alta la concentrazione nello spogliatoio

Napoli - Ora che il Napoli sta ritrovando gioco, sorrisi, punti e risultati che Calzona non vuole abbassare la guardia e lo fa parlando con i suoi migliori giocatori dal punto di vista della leadership. Arrivano nuove e importanti notizie per il club Campione d'Italia.

Napoli: Calzona parla con due giocatori

Serve consapevolezza dei propri mezzi ed entusiasmo per il Napoli di Calzona che non vuole distrazioni in uno spogliatoio che quest’anno ha avuto già molti momenti di black out. Calzona, per tenere la squadra sul pezzo, si affida ai leader dello spogliatoio. Parla molto con il capitano Di Lorenzo, ma soprattutto con Victor Osimhen, il quale si è dimostrato determinante in termini di leadership e gol per riaccendere l’entusiasmo. A riportarlo è Tuttosport.