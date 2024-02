Calzona nel post-partita con una frase ha fatto capire come il Napoli abbia cambiato mentalità

Ultime notizie Napoli - Le parole pesano e quelle che usa l'allenatore Francesco Calzona fanno capire come il Napoli abbia finalmente cambiato mentalità, soprattutto sia tornato ad essere squadra. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Calzona cambia mentalità al Napoli

Come scrive il quotidiano, Calzona "mostra il lato da condottiero, con la personalità del leader che mancava al timone della squadra. E lo fa per difendere uno del gruppo, per mettere la squadra davanti a tutto", ovvero Juan Jesus.

Ma cosa ha detto Calzona su Juan Jesus? Ha difeso il difensore brasiliano dopo l'errore costato la vittoria nella trasferta di Cagliari: