Calzona-Napoli, conferma automatica per la prossima stagione solo in un caso: i dettagli

Notizie Napoli calcio. Dal suo arrivo a Napoli i miglioramenti si sono sicuramente visti, ma l'obiettivo di Francesco Calzona è quello di chiudere nel migliore dei modi la stagione e provare a centrare la rimonta Champions.

Un ingresso nella massima competizione europea per club, riporta La Gazzetta dello Sport, porterebbe De Laurentiis a confermare Calzona sulla panchina del Napoli:

Ha un ingaggio contenuto, conosce bene l’ambiente. Con lui, è innegabile, la squadra ha aumentato sensibilmente la qualità del gioco e tuttora è imbattuta in campionato. Ma non basta per guadagnarsi la riconferma, che sarebbe invece quasi automatica se a Calzona riuscisse la rimonta che vale il pass Champions. Potrebbe essere il quarto o quinto posto, di fatto però il Napoli è padrone del proprio destino avendo ben tre scontri diretti contro rivali che lo precedono (Atalanta, Roma e Bologna) tutti il Maradona.