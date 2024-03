Calzona-Napoli, ADL pensa alla conferma! Gazzetta: due gli aspetti sotto osservazione

Notizie calcio Napoli. Due pareggi ed un roboante successo per 6-1 contro il Sassuolo: la cura Calzona inizia a portare i suoi frutti. Contro i neroverdi si è finalmente rivisto lo spirito del Napoli scudettato, con il presidente De Laurentiis ben impressionato dal lavoro del nuovo allenatore.

Calzona ha firmato un contratto con il Napoli fino a giugno, per poi tornare alla Slovacchia e disputare l'Europeo da CT. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sui possibili scenari futuri:

De Laurentiis sa che non potrà sbagliare la scelta del prossimo tecnico, così sfrutterà questi tre mesi per “provare” l’ex vice di Sarri e Spalletti e capire se può essere davvero lui la guida del prossimo progetto. E in caso di impresa, ossia di qualificazione alla prossima Champions, De Laurentiis potrebbe puntare sulla conferma di questa sua ultima felice intuizione. Certo, poi bisognerà capire se l’idea del presidente sarà la stessa del tecnico, ancora legato alla Slovacchia.