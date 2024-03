Calzona ha deciso di non telefonare Juan Jesus: il motivo

Mister Calzona lascia Napoli e vola in Slovacchia con il ritiro della sua Nazionale che allenerà ai prossimi Europei che in questi giorni dovrà giocare partite amichevoli. Ora arrivano le ultime notizie su quello che è stato il caso Juan Jesus.

Calzona non chiama Juan Jesus, il motivo

Napoli - Secondo quanto rivelato da Il Mattino, l'allenatore del Napoli Francesco Calzona ha deciso di non telefonare a Juan Jesus per un motivo molto semplice. Sa bene che momento sta passando il giocatore brasiliano che in questo momento vive una tempest emotiva e per questo ha deciso di non chiamarlo al telefono, parlerà con lui mercoledì pomeriggio quando tornerà dalla Slovacchia. C'erano Mauro Meluso, il direttore sportivo, e i pochi superstiti della diaspora delle nazionali a Castel Volturno.