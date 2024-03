Calzona e squadra credono alla rimonta Champions: spunta un gesto eloquente nell'allenamento di ieri

Tutto il Napoli crede alla rimonta Champions si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino. Francesco Calzona ed i suoi ragazzi sanno che quella di stasera è una gara che potrebbe rappresentare la svolta della stagione. un successo consentirebbe il Napoli di tenere in vita la speranza quarto posto oltre che prendersi una gioia in una stagione finora deludente. C'è un gesto di Calzona che la dice lunga sull'atteggiamento degli azzurri.

Francesco Calzona allenamento Castel Volturno

Juventus, retroscena Calzona a Castel Volturno

L'allenatore del Napoli ha capito che in questo momento le parole lasciano il tempo che trovano e vuole continuare a portare il Napoli verso quel gioco che in parte si è visto contro il Sassuolo. Tutti credono fermamente alla rimonta Champions. Come si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino, Calzona ieri ha tenuto in campo la squadra 45 minuti in più rispetto al solito. Ha voluto provare e riprovare schemi ed accorgimenti tattici da presentare questa sera in campo. Squadra e tecnico vogliono regalarsi una serata speciale davanti al Maradona sold out.