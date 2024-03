L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al confronto che vedrà in scena il Napoli contro il Torino nella sfida di venerdì sera allo stadio Diego Armando Maradona alle 20:45:

"Calzona deciderà oggi la formazione, ma non cambierà molto rispetto alla sfida con la Juventus anche per lanciare un segnale forte sull’importanza di questo confronto".