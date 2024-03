Calzona cambia lo spogliatoio del Napoli con motivazione e grinta: ora i primi a credere nella rimonta sono i giocatori

Napoli - Il Napoli è tornato ad essere una squadra da temere e solo grazie allo splendido lavoro di Francesco Calzona che anche a livello mentale è riuscito a dare qualcosa in più a tutta la squadra. Adesso i primi a crederci sono proprio i calciatori alla rimonta Champions come spiega Tuttosport. La squadra partenopea è tornata ad essere una forza da temere, pronta a lottare per un piazzamento nella prestigiosa competizione europea. Attualmente, gli azzurri si trovano ad otto punti di distacco dal Bologna, quarto in classifica.