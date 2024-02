CorSport - La rivoluzione di Calzona: tre mosse per svegliare il Napoli

Ultimissime Napoli Calcio - Francesco Calzona non poteva fare chissà cosa in poco meno di 24 ore che lo separavano dalla sfida contro il Barcellona in Champions League. Il nuovo allenatore del Napoli ha approfittato del match anche per vivisezionare cosa va e cosa invece va cambiato assolutamente se non si vuol rischiare di restare fuori dall'Europa in Campionato ed anche dal match di ritorno contro i blaugrana. Lo stesso Calzona, nelle interviste post gara di mercoledì, ha confermato che il problema della squadra è più mentale che fisico.

Francesco Calzona Napoli-Barcellona

Come Calzona cambierà il Napoli

Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Calzona in questi giorni ha fatto una sorta di terapia d'urto per svegliare il Napoli. Una mossa per scuotere una squadra che sembra essere in un tinnel senza una via d'uscita e prigioniera della sindrome post scudetto. Il rendimento di tutti è in drastico calo. Per questo motivo, la rivoluzione di Calzona (così la chiama il Corriere dello Sport) passa in tre mosse chiare: ordine, organizzazione ed ostinazione.