Problema fisico del Napoli? CorSport: serve un ritmo superiore per tornare al top, cosa farà Garcia durante la sosta

Calcio Napoli - Il Napoli dovrà avere un ritmo superiore alla ripresa del campionato dal punto di vista prettamente fisico spiega il Corriere dello Sport che evidenzia le difficoltà palesate dagli azzurri contro la Lazio anche per quanto iriguarda il discorso atletico. La sosta servirà anche per riordinare un po' le idee.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Al minuto 47', proprio mentre Provedel respinge la volée di Zielinski, al Napoli si spengono le luci e pure gli abat jour: resta niente, forse poco, e a occhi nudi la vicenda ha origini di natura tattica, poi psicologica e infine atletica. Ma alla terza di campionato di una stagione in cui fatalmente si viaggerà intorno alle cinquanta partite - qualcuna in meno oppure di più - non è ragionevole sospettare che la questione vada catalogata tra gli impedimenti fisici, nonostante «a differenza dell’anno scorso, stavolta si dovrà durare sino alla fine».

Però questo è il calcio 3.0, lo sa perfettamente Garcia, che tra un’occhiata al campo di Castel Volturno e l’altra alla tv per seguire i suoi uomini in giro per il mondo, insegue varie cose, tra cui un pizzico di ritmo in più. Per non starsene a ballare tra i fantasmi".