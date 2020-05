Callejon-Napoli, Il Mattino: addio ad un passo salvo ribaltoni, tre gli obiettivi per sostituirlo

Ultime calciomercato Napoli. A meno di clamorosi ribaltoni, l'avventura di Josè Maria Callejon al Napoli è giunta al capolinea: ne è sicura l'edizione odierna de Il Mattino, che fa il punto su futuro dell'esterno spagnolo:

Ora l'avventura dello spagnolo in azzurro è da considerare al capolinea. In scadenza di contratto al 30 giugno, sul rinnovo è tutto fermo da tempo, non ci sono stati più incontri con il suo agente Quilon: i segnali sono sempre più quelli di un suo addio al termine della stagione, a meno di colpi di scena dell'ultima ora. Probabile il ritorno in Spagna, Valencia e Siviglia in testa alla corsa per assicurarsi l'esterno d'attacco.

Seguiti diversi esterni, da tempo sotto osservazione del club azzurro il brasiliano Everton del Gremio, 24 anni, uno dei protagonisti con la nazionale verdeoro nell'ultima coppa America vinta nel 2019. In Europa sotto osservazione Rashica del Werder Brema, in campo ieri contro il Friburgo in Bundesliga: nazionale kosovaro, 23 anni, è un altro di quei profili giovani monitorati dal direttore sportivo Giuntoli che però piace anche ad altri club e in maniera particolare al Lipsia. Sotto osservazione da tempo Boga del Sassuolo.