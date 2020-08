Callejon ha già provato l'emozione di fare gol al Barcellona. Cdm: potrebbe essere l'ultima notte azzurra, cerca il bis

Ultime calcio Napoli - Indicare il tragitto in spagnolo si dice «marcar el camino» e nella lingua iberica il verbo marcar può significare anche realizzare un gol, che sarebbe indispensabile per i sogni Champions del Napoli.

Callejon

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Potrebbe essere l’ultima notte europea di Callejon con la maglia azzurra, l’ha sognata a lungo, l’ha difesa con i denti quando ha deciso di rimanere al Napoli in cambio soltanto di una copertura assicurativa per i mesi di luglio e agosto. Josè ha già provato l’emozione di far gol al Barcellona al Camp Nou, nella gara di ritorno dei quarti di finale della Coppa del Re 2009 con la maglia dell’Espanyol, club in cui approdò in prestito dal Real Madrid. Finì 3-2 per i blaugrana che passarono il turno visto lo 0-0 dell’andata, ma essendo anche un derby il ricordo è ancora vivo nel cuore di Callejon. Nell’intera rosa del Napoli soltanto Josè e Llorente possono vantare nel curriculum il gol al Camp Nou, il bomber basco sbloccò il risultato per l’Athletic Bilbao nel 2006 prima della rimonta ispirata da Ronaldinho e Messi".