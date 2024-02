Caldoro: "De Laurentiis è amico solo dei suoi interessi, fa accordi che gli convengono..."

Stefano Caldoro, ex presidente della Regione Campania, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Repubblica in cui ha svelato alcuni retroscena legati all'idea di costruire uno stadio ad Afragola per il Napoli, soffermandosi poi a parlare anche di Aurelio De Laurentiis:

"De Laurentiis è uno scaltrissimo imprenditore. Non è amico di nessuno, solo di se stesso e fa i suoi interessi. Fa accordi che gli convengono, una volta con la Regione, un’altra col Comune. Con i soldi delle Universiadi ha stretto con De Luca".