Calcioscommesse Serie A, clamoroso Repubblica: spuntano le chat di Bonucci su Fagioli

Incredibile ciò che sta accadendo sul caso calcioscommesse in serie A, perché continuano ad essere messi nel mirino i calciatori coinvolti in quella che sarà l'inchiesta scommesse più grande di sempre per il mondo del calcio italiano. Ora spuntano altri nomi di grande rilievo.

Scommesse Serie A: caso Fagioli, spunta il nome di Bonucci

Ultime notizie - L'annuncio arriva direttamente dall'edizione odierna di Repubblica che svela quella che è l'attuale situazione che ha messo in ginocchio il calcio italiano sul caso calcioscommesse. Sarebbe partito tutto da un vizio di Fagioli e ora spuntano le chat di Bonucci. Svelati i nuovi particolari del caso scommesse, coinvolgendo anche l'ex capitano della Juventus Leonardo Bonucci, che sembra fosse al corrente della situazione del compagno Nicolò Fagioli. Una notizia che rischia di avere pesanti ripercussioni anche sullo stesso Bonucci, che se confermato a conoscenza dei fatti rischia a sua volta una squalifica per omessa denuncia.