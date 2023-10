Calcioscommesse: problema per l'Italia di Spalletti, la mossa di Luciano

C'è un grave problema in Italia legato al caso calcioscommesse che è venuto fuori in queste ultime ore e dove sono stati attaccati alcuni giocatori di prima fascia da Fabrizio Corona e ora sono anche stati indagati dalla Polizia. Dopo che era esploso il caso dello juventino Nicolò Fagioli, sorpreso dalla Procura di Torino a scommettere su siti non autorizzati, ora indagati anche Zaniolo e Tonali. Si tratta di un piccolo grande terremoto che rischia di lasciare scorie importanti anche se Luciano Spalletti tiene il suo ritiro azzurro blindatissimo come rivelato da Il Mattino. Il ct è uno che sa bene cosa voglia dire affrontare situazioni complicate e certamente terrà al sicuro i suoi ragazzi. Non vuole che le vicende esterne possano rovinare il clima di serenità che poco alla volta sta portando all'interno dello spogliatoio azzurro.