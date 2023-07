Primo sgarbo dell'ex Giuntoli: alla Juventus piace Zielinski

Il Napoli ha un problema rinnovi di contratto che riguardano alcuni giocatori in scadenza nel 2024 e 2025, tra questi c'è anche uno dei leader dello spogliatoio. Si tratta del talento polacco Piotr Zielinski che è da 7 anni al Napoli e il prossimo anno sarà svincolato se non rinnoverà. Ecco che allora si interessa anche la Juventus.

Kvaratskhelia Zielinski

Napoli: Zielinski piace alla Juventus

Napoli - Alcuni giocatori del Napoli possono andare via già in questa finestra di calciomercato senza rinnovi per evitare di perderli a zero il prossimo anno. Lo stesso discorso vale anche per Piotr Zielinski che va in scadenza nel 2024 e può risultare un problema per il club azzurro. Il giocatore ha espresso la sua volontà di restare, ma non sarà facile mettere in piedi una trattativa per prolungare il suo contratto a cifre più basse (a causa dei nuovi parametri del Napoli, ndr).

Intanto, da mesi più squadre si sono interessate a lui e ad altri dei suoi compagni di squadra. Zielinski piace alla Lazio di Sarri che vorrebbe di nuovo lavorare con lui. Infatti, l'allenatore ex Napoli ha espresso gradimento e vorrebbe averlo alla Capitale la prossima stagione dopo le esperienze condivise con lui a Empoli e a Napoli.

Ma un altro club nelle ultime settimane si è interessato e si tratta della Juventus che punterebbe su Zielinski per il centrocampo. Come riportato da Il Mattino, il centrocampista del Napoli piace alla Juve che attende di capire come andrà la situazione del rinnovo col club di De Laurentiis. Pronto quindi il primo sgarbo da parte dell'ex ds Giuntoli che si è accasato ora ai bianconeri.