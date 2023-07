Intreccio Mbappe-Osimhen: il Real Madrid sfida il PSG per Victor

Il mercato del Napoli può cambiare in maniera importante e concreta in vista del futuro e delle prossime settimane se dovesse arrivare una cessione di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano ha attirato l'interesse dei grandi club, anche se al momento nessuno vuole accettare le folli condizioni di De Laurentiis.

Osimhen

Real Madrid: sfida al PSG per Osimhen

Napoli - Dalla Spagna arriva la conferma che Victor Osimhen è finito nel mirino del Real Madrid per sostituire Benzema. Il club spagnolo ancora non ha investito in quel ruolo e si guarda attorno. Tutto dipenderà anche da quello che sarà il destino di Mbappe, valutato 200 milioni dal Psg. Intreccio tra Osimhen e Mbappe, con ora Real Madrid e PSG che si sfidano anche per l'attaccante nigeriano del Napoli.