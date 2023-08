Perchè il Napoli ha scelto di vendere Zielinski pur avendo accordo al ribasso: il retroscena

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta come è cambiata in poche settimane la posizione di Piotr Zielinski che sembrava vicino al rinnovo di contratto mentre adesso è praticamente all'uscio della porta del Napoli.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Zielinski voleva restare a Napoli, continuare nel club che lo ha portato a vivere straordinarie notti di Champions e con cui ha vinto lo scudetto nell’ultima stagione, dopo averlo sfiorato più volte in passato. Piotr ha capito che la sua posizione oggi non è più centrale nel progetto Napoli: non è considerato un giocatore incedibile, insomma, nonostante l’apertura a rivedere al ribasso il rinnovo.

Anzi, il fatto che il club stia dirottando le proprie attenzioni su obiettivi importanti per la mediana e che Garcia abbia palesemente fatto capire che il polacco appartenga alla categoria degli infortuni di mercato, lascia pochi dubbi sugli scenari futuri.

A oggi, il Napoli considera Zielinski un giocatore in uscita ed è pronto ad accettare l’offerta dell’Al Ahli. E il fatto che il pressing degli arabi sia tornato prepotente nelle ultime ore, è il segnale che qualcosa succederà, in un verso o nell’altro, già nelle prossime ore".