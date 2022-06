Koulibaly e Mertens, Repubblica: il "Senato" di Castel Volturno non sarà azzerato, uno dei due resterà in azzurro

Notizie Napoli calcio. Negli ultimi giorni si discute tanto del futuro di due veterani azzurri: Mertens e Koulibaly. Il belga vedrà il proprio contratto terminare tra due giorni ed il rinnovo resta in salita, mentre Koulibaly è in scadenza nel 2023 ed è seguito con forza dal Barcellona ed altre squadre.

Di Koulibaly e Mertens ne ha parlato l'edizione odierna di Repubblica, che ha svelato come i destini dei due azzurri siano inevitabilmente intrecciati:

Sta infatti nascendo una squadra più giovane e inesperta, che avrà bisogno per trovare la rotta giusta di qualche solido punto di riferimento pure in campo, al di là dei consigli che l’allenatore toscano saprà dare ai nuovi arrivati con la sua esperienza. Ecco perché il “Senato” di Castel Volturno non sarà completamente azzerato

I candidati di gran lunga più autorevoli alla successione di Insigne nel Napoli sono proprio loro: Koulibaly e Mertens. Uno dei due resterà ed è per questo che i destini del difensore e dell’attaccantesono così intrecciati. L’eventuale cessione in extremis del campione senegalese - che è sempre seguito sul mercato dal Barcellona - spalancherebbe infatti in maniera ormai quasi insperata le porte alle conferma del capocannoniere belga, il cui rapporto di lavoro con il club azzurro si esaurisce dopodomani.