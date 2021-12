Repubblica - Napoli: Tuanzebe subito in prestito, colpo all'Anguissa di Giuntoli

Ultimissime di calciomercato sul Napoli e l'acquisto in difesa. Perché Giuntoli sta chiudendo il colpo in prestito di Tuanzebe del Manchester United che lascerà l'Aston Villa dove con Gerrard ora non ha un grande feeling.

Aggiornamenti da Repubblica riguardo le trattative del Napoli calcio e l'acquisto di Tuanzebe dal Manchester United a gennaio.

La premessa è quasi indispensabile. Il Napoli cerca un difensore sul mercato, ma senza investire soldi. In sintesi: la formula sarà la stessa di Anguissa, ovvero un prestito con diritto di riscatto da esercitare eventualmente al termine della stagione, qualora l’impatto del rinforzo fosse positivo. Con Anguissa ha funzionato ( e i 15 milioni da versare al Fulham per acquistarlo a titolo definitivo rappresentano quasi una certezza). Il Napoli spera nello stesso esito anche con Axel Tuanzebe, 24enne inglese diorigini congolesi, di proprietà del Manchester United. Ha fatto tutta la trafila nei Red Devils entrando nell’Academy ad appena otto anni.Nel 2017 è stato eletto miglior giovane del vivaio. Ha fatto il suo esordio all’Old Trafford con Mourinho ad appena 19 anni, poi qualcosa si è inceppato perché non è ancora esploso. È attualmente in prestito all’Aston Villa, dove aveva conquistato la promozione in Premier nel 2018- 2019. Il feeling con l’allenatore Steven Gerrard, però, non è decollato: Tuanzebe ha giocato qualche partita da titolare all’inizio e adesso è scivolato in panchina. Da qui la possibilità di cambiare aria. Il Napoli è molto interessato al difensore, forte fisicamente ed esplosivo. È bravo negli anticipi e all’occorrenza può essere impiegato pure come terzino destro. L’idea del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è quella di subentrare al prestito dell’Aston Villa per poi trattare l’eventuale prezzo d’acquisto con i Red Devils. Se lo United dà il via libera, l’operazione si può chiudere pure nei prossimi giorni in modo da regalare subito l’atteso rinforzo a Luciano Spalletti che ha un difensore in meno dopo l’addio di Manolas, direzione Olympiacos.