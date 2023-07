Gazzetta - Non solo Maxime Lopez, Garcia ha indicato un altro suo pupillo a De Laurentiis: trattativa in corso

Calciomercato Napoli - Non solo Maxime Lopez, il nuovo allenatore del napoli ha indicato anche un altro nome che lui ha allenato ai tempi del Lione per rinforzare il centrocampo del Napoli che ieri ha perso ufficialmente Ndombele il cui periodo di prestito in azzurro è terminato senza che il club lo riscattasse dal Tottenham.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport su Tousart:

"E in un Napoli che può avere un’anima francese - non dimentichiamo che lo stesso Anguissa è cresciuto in Ligue 1, sempre a Marsiglia con Garcia - ecco che un altro tassello può essere Lucas Tousart, che con Garcia ha giocato 29 gare nell’altro Olympique, quello di Lione.

Fra Napoli ed Hertha Berlino c’è stato già un primo approccio, perché i tedeschi vorrebbero Diego Demme, ma per scambiarlo chiedono un conguaglio alto in milioni a proprio favore. Il Napoli non ha intenzione di spendere tanto e propone una formula di prestito che al momento non è accettata".